ВС России ударили «Искандером-М» по производству украинских дронов

Российские войска в ночь на 26 мая нанесли удар «Искандером-М» по производству украинских дронов в Дергачах Харьковской области. Речь, по предварительным данным, идет о предприятии по переработке пластмасс «ПАКС», заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«На территории предприятия производились элементы корпусов для БПЛА, а также велась сборка беспилотников. Это еще один пример, как гражданские и полугражданские предприятия постепенно втягиваются в украинский военно-промышленный контур», — написал Лебедев.

По его словам, удар по Дергачам стал не первым за минувшие сутки, так что атаки ВС России выглядят как основательная работы по логичтическому и технологическому узлу. Подпольщик допустил, что перед этим военные провели тщательную разработку целей, с просмотром на земле.