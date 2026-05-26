$71.5585.45

Тайвань направил корабли и истребители в район патрулирования сил КНР

Московский Комсомолец

Тайвань направил боевые корабли и истребители в район, где китайские военно-воздушные и военно-морские силы проводили совместное патрулирование. Столкновений не произошло, сообщает Reuters со ссылкой на минобороны острова.

Тайвань направил корабли и истребители в район патрулирования сил КНР
© Global Look Press

Представитель разведывательного управления Фан Куанчунь во вторник объявил журналистам, что китайское патрулирование уже завершилось. Поздним вечером 25 мая минобороны Тайваня сообщило об обнаружении вблизи острова китайской группировки, в которой распознали 21 самолёт, включая истребители J-16 и «беспилотники, действующие по всему острову».

Помимо авиации, в «совместном патрулировании боевой готовности» участвовали и военные корабли Китая. Тайваньское минобороны обнародовало снимки: на одном — два китайских истребителя рядом с самолётом-заправщиком Y-20, на другом — корабль «Иньчуань». Ещё на одной фотографии запечатлён моряк тайваньского флота, который в бинокль наблюдает за китайским кораблём.

Как отмечает Reuters, неделей раньше — 18 мая — Китайская Народная Армия уже проводила аналогичную проверку боевой готовности. Тогда это произошло накануне завершения второго года руководства Тайванем Лая Цзиндэ, которого в Пекине официально именуют сепаратистом. Помимо этого, тайваньская сторона продолжает следить за перемещениями китайского авианосца «Ляонин» в западной части Тихого океана. В минувшие выходные в северной части Южно-Китайского моря у атоллового архипелага Дуншацюньдао (Пратас) произошёл инцидент с участием кораблей береговой охраны.

Китай неизменно рассматривает Тайвань как свою неотъемлемую территорию и на регулярной основе проводит в этом районе военные патрулирования.