Тайвань направил корабли и истребители в район патрулирования сил КНР

Тайвань направил боевые корабли и истребители в район, где китайские военно-воздушные и военно-морские силы проводили совместное патрулирование. Столкновений не произошло, сообщает Reuters со ссылкой на минобороны острова.

Представитель разведывательного управления Фан Куанчунь во вторник объявил журналистам, что китайское патрулирование уже завершилось. Поздним вечером 25 мая минобороны Тайваня сообщило об обнаружении вблизи острова китайской группировки, в которой распознали 21 самолёт, включая истребители J-16 и «беспилотники, действующие по всему острову».

Помимо авиации, в «совместном патрулировании боевой готовности» участвовали и военные корабли Китая. Тайваньское минобороны обнародовало снимки: на одном — два китайских истребителя рядом с самолётом-заправщиком Y-20, на другом — корабль «Иньчуань». Ещё на одной фотографии запечатлён моряк тайваньского флота, который в бинокль наблюдает за китайским кораблём.

Как отмечает Reuters, неделей раньше — 18 мая — Китайская Народная Армия уже проводила аналогичную проверку боевой готовности. Тогда это произошло накануне завершения второго года руководства Тайванем Лая Цзиндэ, которого в Пекине официально именуют сепаратистом. Помимо этого, тайваньская сторона продолжает следить за перемещениями китайского авианосца «Ляонин» в западной части Тихого океана. В минувшие выходные в северной части Южно-Китайского моря у атоллового архипелага Дуншацюньдао (Пратас) произошёл инцидент с участием кораблей береговой охраны.

Китай неизменно рассматривает Тайвань как свою неотъемлемую территорию и на регулярной основе проводит в этом районе военные патрулирования.