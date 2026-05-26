ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

В Воздушно-космические силы (ВКС) России была передана новая партия многофункциональных истребителей Су-35С.

Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»).

«Самолёты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Машины были протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны России и совершили перелёт на аэродром базирования», — говорится в заявлении.

Отмечается, что истребители используются как для боёв в воздухе, так и для поражения объектов наземной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВС России получили танки Т-90М, Т-80БВМ и 72Б3М.