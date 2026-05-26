В Киеве пригрозили Москве «очень болезненным» ударом

Настоящее имя человека с позывным «Флэш» — Сергей Бескрестнов. Именно он, будучи советником главы Минобороны Украины, выступил вечером 25 мая с жестким предупреждением для России.

В эфире украинского телемарафона военный чиновник пообещал, что Киев ответит «очень сильно», если российская сторона не прекратит атаки на украинскую столицу и центры принятия решений.

Свою угрозу Бескрестнов подкрепил конкретным напоминанием

. «Мы уже демонстрировали, что способны бить по Москве и Подмосковью», — заявил советник, намекая на предыдущие диверсии с использованием беспилотников в глубине российской территории. По его словам, новый ответ станет «очень болезненным для россиян».

Эскалация произошла не на пустом месте. Днем ранее, 24 мая, ВС России нанесли массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве. Причиной стал теракт в Старобельске 22 мая, где украинские военные атаковали общежитие колледжа, в котором находились дети.

