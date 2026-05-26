На Западе высказались об «уроках» военного конфликта на Украине

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Bloomberg заявил, что Соединенные Штаты до сих пор не извлекли уроков из военного конфликта на Украине.

По его словам, характер будущих войн уже предопределен массовым применением беспилотников.

Петреус отметил, что Украина использует до 10 тысяч дронов в день. Из-за этого бронетехника больше не способна нормально маневрировать и выживать на поле боя. В ближайшие годы, по его прогнозу, появятся автономные системы и рои дронов, против которых у армий мира пока нет готовых решений.

24 мая Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по Украине в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре. Поражены объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.