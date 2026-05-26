Названо число сбитых БПЛА над РФ ночью

Более полусотни украинских дронов сбили над территорией России в ночь с 25 на 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

"В период с 20:00 мск 25 мая до 7:00 мск 26 мая дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — "Газета.Ru") перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.

По информации ведомства, часть целей ликвидировали в приграничных областях — Курской, Белгородской и Брянской. Также атаки отразили в Крыму, Смоленской и Новгородской областях.