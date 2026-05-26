Германия развернула невиданную по масштабам подготовку к войне, выраженную в тотальной милитаризации. В этом ФРГ уличил бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун в беседе с РИА Новости.

«Мы видим милитаризацию абсолютно всех сфер жизни общества: от системы здравоохранения и гражданской обороны до школ и экологических программ. (...) Происходящее сейчас имеет такие масштабы, которых в истории ФРГ еще никогда не было», — подчеркнул Браун.

По его словам, мощным инструментом немецкой политики является страх перед Россией.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Германия начала перерождение в нечто крайне опасное для России, отрицая геноцид советского народа.