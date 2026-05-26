Двое несовершеннолетних в Артемовске, по словам их отца, сорвали подготовку украинских военных к удару по российским позициям, похитив порох у минометной батареи. Об этом мужчина рассказал ТАСС.

Он заявил, что боеприпасы и порох находились в зарослях рядом с минометной позицией на окраине города. По его словам, дети случайно оказались в этом месте и забрали порох, после чего у военных, как утверждается, не получилось провести запланированную стрельбу.

Отец назвал этот эпизод единичным случаем и добавил, что позже семья использовала украденный порох для разведения огня в быту.

Ранее он же сообщал, что его девятилетняя дочь вывела из строя башню украинского танка. Также утверждалось, что дети могли вмешиваться в работу артиллерийских снарядов в Артемовске.

