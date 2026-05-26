Российский FPV-дрон «ПрОВОД» поразил автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в антидроновом тоннеле на покровском направлении. Как сообщил РИА Новости военнослужащий 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Кувалда», уничтоженный пикап имел британские государственные регистрационные номера.

По данным из открытых источников, автомобиль был впервые поставлен на учет в Великобритании в октябре 2002 года и оснащался дизельным двигателем объемом 2477 кубических сантиметров.

«Предположительно, пикап перевозил боекомплект для тяжелых украинских коптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга". В его кузове было не менее 12 120-миллиметровых мин», — подчеркнул военный. Оператором дрона, уничтожившим цель, был боец с позывным «Демон».

До этого был запечатлен удар по пункту временной дислокации, который использовался украинскими силами для размещения личного состава и оборудованных огневых позиций.