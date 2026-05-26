Жительница Старобельска: Дроны атаковали «стаями», мы не знали, куда бежать

Родственник погибшего при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Максима Бугакова и местные жители рассказали подробности о теракте.

Брат Максима заявил, что прилет дронов не был случайностью — били точечно по колледжу, не выдержали даже плиты в подвалах.

— Все было спланировано. Они били точно, — рассказал брат погибшего.

Местная жительница добавила, что слышала взрывы и крики детей из своего дома. Беспилотники атаковали «стаями». Она призналась, что не знала «куда бежать и кого спасать», и назвала произошедшее жестокостью, которую невозможно забыть и простить, передает РЕН ТВ.

Украинские войска в пятницу, 22 мая, нанесли массированный удар с помощью БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди.