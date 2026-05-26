США остановили удары по Ирану после атаки на юге страны

Соединенные Штаты прекратили нанесение ударов по территории Ирана. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.

По ее данным, американские атаки на данный момент завершены. Гриффин подчеркнула, что действия Вашингтона носили оборонительный характер и не были направлены на срыв режима прекращения огня.

Журналистка заявила, что удары не рассматривались как наступательная операция. По ее словам, речь шла о действиях в рамках защиты, а не о попытке дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Центральное командование США подтвердило информацию о нанесении ударов по объектам на юге Ирана. Других подробностей о последствиях атаки американская сторона не приводила.

На момент публикации официальных заявлений властей Ирана о прекращении ударов США не поступало. Также не раскрывались данные о возможных повреждениях объектов, по которым наносились атаки.