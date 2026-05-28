В Орловской области объявили ракетную опасность

На территории сразу двух регионов Центральной России введён режим ракетной опасности. Как проинформировал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, соответствующее предупреждение действует в регионе.

Жителей просят сохранять бдительность и следить за официальными уведомлениями.

Спустя короткое время аналогичное объявление сделал глава Орловской области Андрей Клычков. Он призвал граждан, находящихся дома, немедленно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной или кладовой.

Тем, кто находится на улице, предписано зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Информация о возможных последствиях и воздушной обстановке уточняется. Оперативные службы переведены в усиленный режим.