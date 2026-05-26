Израиль убил 34 ливанца за сутки: число жертв превысило 3 180

Число жертв израильской военной операции продолжает расти. Только за один день в результате бомбардировок погибли десятки человек. Печальную сводку министерство здравоохранения республики опубликовало в соцсетях.

По данным ведомства, еще 62 гражданина получили ранения и были доставлены в больницы. Общее число погибших с начала эскалации 2 марта достигло 3 185 человек, раненых — 9 633.

Наиболее ожесточенным атакам подверглись населенные пункты южной провинции Набатия и район долины Бекаа. В министерстве предупредили, что итоговые цифры могут быть не окончательными.

Спасатели продолжают разбирать завалы на местах бомбардировок. Состояние многих госпитализированных оценивается как тяжелое.