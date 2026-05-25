СМИ объяснили, почему на самолете главы британского минобороны произошли помехи

Самолет министра обороны Великобритании Джона Хили не был оснащен средствами защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — в итоге на борту начались помехи, когда воздушное судно приблизилось к российским границам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

Как сообщает источник, воздушное судно было беззащитным против РЭБ. Именно из-за этого, по информации издания, GPS-навигация самолета не работала все три часа полета из Эстонии в Британию, в том числе поблизости от границ России.

«Самолет Королевских ВВС, на котором летел министр обороны, когда его сигналы были заглушены в результате предполагаемого применения средств радиоэлектронной борьбы, был беззащитным, поскольку на нем не было защитных систем», — сообщает источник.

Отмечается, что в 2024 году этот же самый самолет уже попал в подобную ситуацию — тогда на его борту находился бывший министр обороны Грант Шаппс. Вблизи Калининградской области у воздушного судна также начались проблемы с навигацией.

