Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в интервью NEWS.ru выразил мнение, что лидеры Запада и Владимир Зеленский будут готовы к мирному соглашению с Россией только в случае, если почувствуют прямую угрозу своей жизни.

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Политик считает, что массированные удары России по военным объектам Украины не изменят их намерений продолжать боевые действия.

Марков отметил, что ни Зеленский, ни его западные союзники не проявляют заботы о судьбе Украины и её граждан. По его словам, пока они не ощутят страх за собственную безопасность, никаких изменений в их подходе не произойдёт.

По его мнению, Украина служит лишь инструментом в борьбе против России, и поэтому удары, которые наносятся по военным объектам, лишь ослабляют военный потенциал, но не уменьшают желание продолжать конфликт.

Экс-депутат добавил, что только физическое устранение тех, кто стоит за Зеленским, может изменить ситуацию и их отношение к происходящему.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия будет наносить удары по украинскому военно-промышленному комплексу до тех пор, пока Запад не изменит свою позицию. По словам парламентария, Зеленский сам спровоцировал Москву на ответные меры.