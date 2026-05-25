Путин разрешил использовать армию для защиты россиян за рубежом

По решению главы государства формирования Вооруженных Сил РФ можно будет использовать для защиты граждан России за ее пределами. Владимир Путин подписал такие поправки в законы "О гражданстве РФ" и "Об обороне".

Документ устанавливает возможность использования Вооруженных Сил РФ по решению президента для защиты российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решению иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Российская Федерация.

Также госорганы по решению президента будут принимать в пределах своих полномочий меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.

"Мы говорим не о вводе Вооруженных Сил за рубеж, а о защите граждан, об акции спасения людей", - отметила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя документ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что западное правосудие "превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями".