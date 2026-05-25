Гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» стала инструментом политического давления на западные страны, пишет обозреватель Марио Ланди в статье для итальянской Il Messaggero.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ рассказала, что в ночь на воскресенье, 24 мая, российские военные, в ответ на террористические атаки ВСУ, нанесли удары по военным объектам на территории Украины ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер», «Циркон».

Автор статьи отметил, что в последние месяцы «Орешник» стал одной из самых обсуждаемых систем вооружения.

Это обусловлено тем, что комплекс сочетает в себе три элемента, вызывающих глубокую обеспокоенность и даже страх в Европе: гиперзвуковую скорость, способность нести несколько боеголовок и чрезвычайную сложность перехвата, пояснил обозреватель.

Обеспокоенность проистекает прежде всего из того факта, что ракета такого типа способна достичь нескольких европейских столиц в считанные минуты, уточнил Ланди.

По его словам, западные аналитики со скепсисом относятся к громким заявлениям российской стороны о возможностях «Орешника», но в тоже время признают, что системы ПВО производства США и стран Европы столкнулись бы с огромными трудностями при нейтрализации массированного удара ракетами этого типа.

Обозреватель подчеркнул, что проблема заключается не только в разрушительной силе «Орешника» как такового, но, прежде всего, в том стратегическом и психологическом значении, которое ему придает Россия.

«В последние месяцы российские власти неоднократно увязывали использование «Орешника» с западной военной поддержкой Киева и растущим присутствием НАТО в Восточной Европе», — объяснил публицист.

Ланди резюмировал, что неоднократное применение «Орешника» знаменует собой дальнейшую эскалацию напряженности в макрорегионе.