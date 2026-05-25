ВВС Великобритании захотели пострелять по «российским ЗРК»

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании захотели отработать стрельбу по надувным макетам зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Военные получили систему Sting для обучения пилотов, пишет UK Defence Journal (UKDJ).

ВВС Великобритании получили надувные ЗРК «Бук»
В состав комплекса компании Draken входят надувные макеты систем противовоздушной обороны (ПВО) и электронные излучатели. Как пишет издание, разработка позволяет создать условия современного боя в ходе тренировок.

В частности, для обучения будут использовать макеты боевых машин ЗРК «Бук», которые выпускают в России. В компании рассказали, что в систему входит множество макетов потенциальных угроз, которые точно воспроизводят оружие потенциального противника. В одной учебной конфигурации можно развернуть несколько систем, которые будут имитировать систему ПВО.

В декабре 2025 года компания Auterion показала поражение надувного макета танка Т-72Б роем дронов-камикадзе. Беспилотники синхронно атаковали цель.