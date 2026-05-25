ВВС Великобритании получили надувные ЗРК «Бук»

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании захотели отработать стрельбу по надувным макетам зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Военные получили систему Sting для обучения пилотов, пишет UK Defence Journal (UKDJ).

© Royal Air Force. UK Crown

В состав комплекса компании Draken входят надувные макеты систем противовоздушной обороны (ПВО) и электронные излучатели. Как пишет издание, разработка позволяет создать условия современного боя в ходе тренировок.

В частности, для обучения будут использовать макеты боевых машин ЗРК «Бук», которые выпускают в России. В компании рассказали, что в систему входит множество макетов потенциальных угроз, которые точно воспроизводят оружие потенциального противника. В одной учебной конфигурации можно развернуть несколько систем, которые будут имитировать систему ПВО.

В декабре 2025 года компания Auterion показала поражение надувного макета танка Т-72Б роем дронов-камикадзе. Беспилотники синхронно атаковали цель.