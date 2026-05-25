В ВСУ заявили о серьезном дефиците противобаллистических ракет

Киев столкнулся с серьезным дефицитом противобаллистических ракет. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, его слова приводит Telegram-канал «INSIDER UA».

При этом он подчеркнул, что России известно о дефиците на Украине. По словам спикера Воздушных сил, страна в целом испытывает нехватку ракетных вооружений.

«Россия прекрасно знает, сколько у нас есть ракет. (...) Страна сегодня в серьезном дефиците. Имеем вообще [дефицит] по ракетным вооружениям», — сказал он.

Ранее МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев.