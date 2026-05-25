Польский генерал рассказал, в какой точке находятся отношения РФ и ЕС

Текущее положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом, по оценке польского генерала Михала Стшелецкого, напоминает «раннюю фазу кризиса», в которой Москва якобы «проверяет реакцию» стран Запада, включая Польшу.

«У нас три зоны, - сказал генерал изданию Wiadomości, перечисляя инциденты, в том числе с беспилотниками за последнее время. - Морская, наземная и воздушная». «Теоретически мы находимся еще в мирной фазе, - продолжил он. - Но нельзя отрицать, что это этап эскалации». По его оценке, сейчас отношения «на ранних стадиях кризиса».

Многое, по словам Стшелецкого, зависит от реакции европейского общества, а также от «готовности сопротивляться» и реагировать в ЕС на «подобные действия».