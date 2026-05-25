«Система выживания»: эксперт заявил, что Китай готовится к большой войне

Китай, несмотря на образ «спящей панды» и мирные дипломатические инициативы, активно и скрытно готовится к потенциальной мировой войне. Пекин реализует политику, схожую с предвоенными мерами СССР.

Об этом заявил военный эксперт Андрей Клинцевич.

— Пока мир говорит о «дипломатии» и «экономическом партнерстве», Пекин планомерно строит систему выживания в условиях масштабного конфликта. Это не паника — это стратегия, и она реализуется на всех уровнях, — подчеркнул специалист.

Он обратил внимание на перенос крупных заводов и критических производств из прибрежных зон вглубь Китая, в частности, в провинции Сычуань и Чунцин. По мнению эксперта, это делается для создания защищенного стратегического тыла, резервных промышленных баз и логистических коридоров. Параллельно Китай накапливает запасы нефти, зерна и активно покупает золото, что эксперт интерпретирует как подготовку к возможной блокаде.

Развивается и гражданская оборона: строятся подземные тоннели, защищенные командные пункты и укрытия. Гражданские объекты, такие как стадионы, отели и торговые центры, проектируются с «двойным назначением» для возможной эвакуации или размещения полевых госпиталей. Кроме того, проводятся юридические и организационные меры, включая обновление законов, перестановки в армии и формирование резервов для быстрой мобилизации.

— Вывод без паники: это планомерная работа государства по снижению уязвимости и подготовке к худшему сценарию. Для нас — сигнал о том, что в новой глобальной реальности военная готовность и резервы будут ключевыми факторами геополитической устойчивости, — написал Клинцевич в своем Telegram-канале.

Недавно появилась информация, что разведка США обеспокоена из-за темпов и характера развития ядерной программы Китая. Вашингтон предполагает, что Пекин не просто увеличивает количество ядерных боеголовок, но и готовит их к немедленному применению.