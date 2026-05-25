Единственный парусник Украины поврежден после взрыва в порту

После взрыва в порту Одессы повреждения получил фрегат "Дружба", сообщает в понедельник издание "Общественное" в своем канале.

По данным издания, днем в понедельник в одном из портов Одесской области сдетонировало взрывное устройство, и повреждения получил фрегат "Дружба".

Журналисты издания "Страна" отметили, что приписанный к одесскому порту учебный трехмачтовый корабль "Дружба" является единственным парусником Украины.

Информация уточняется.