Новости СВО сегодня: удар по бункерам ВСУ и «Ураган» против дронов

В понедельник, 25 мая, в Минобороны России сообщили об уничтожении опорных пунктов и укрытий ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

«Ураган» против дронов

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» нанес удар по позициям ВСУ на добропольском направлении, рассказали в Минобороны. Во время операции артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками, а также скопление транспорта и бронетехники ВСУ.

Цели были обнаружены с помощью воздушной разведки. Получив координаты, расчет «Урагана» развернул установку и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Корректировку огня в режиме реального времени обеспечивали операторы российских дронов.

Удар по укрытию ВСУ

Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии уничтожил временное укрытие ВСУ на правом берегу Днепра. Позиции украинских сил в Херсонской области были ликвидированы, несмотря на сложные погодные условия и активную работу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметили в Минобороны.

Цель обнаружили во время воздушной разведки: оператор зафиксировал, как двое украинских военных укрылись в подвале нежилого здания. После доразведки расчет получил команду на поражение, и оператор FPV-дрона уничтожил объект.

Ликвидация украинского «Бука»

Подразделение беспилотников Новороссийского соединения ВДВ уничтожило украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» на ореховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в рамках контрбатарейной борьбы в Запорожской области.

Украинский ЗРК обнаружили операторы разведывательного дрона Zala. Координаты выезжающей на позицию техники были переданы на командный пункт, после чего расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» ликвидировал цель.

Удар «Молнии»

Расчет беспилотника «Молния-2» из состава 44-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожил укрепленное укрытие ВСУ в Сумской области. Удар был нанесен по замаскированным позициям противника в лесном массиве, рассказали в Минобороны РФ.

Цель обнаружил оператор БПЛА с позывным «Феникс», который заметил характерную колею от тяжелой техники, ведущую к блиндажу. Несмотря на низкую облачность, плотную защиту района украинскими средствами РЭБ и дронами, российский беспилотник самолетного типа добрался до объекта и полностью ликвидировал его.

Массированный удар по ВСУ в Запорожской области

Артиллерийские расчеты ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Позиции ВСУ и скопление живой силы были обнаружены во время воздушной разведки. Операторы дронов передали координаты артиллеристам.

Получив задачу, расчеты систем «Ураган» отправились на огневые позиции и нанесли массированный удар по целям. Корректировка огня велись с помощью БПЛА в режиме реального времени. В результате укрепрайоны и пункты управления ВСУ были разрушены, что позволило российским штурмовикам продвинуться вперед.

Удар по бункерам ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ в Запорожской области с помощью высокоточных боеприпасов, рассказали в Минобороны России. Бетонные и земляные укрытия ВСУ были обнаружены в ходе воздушной разведки.

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» применили снаряды «Краснополь». Наведение боеприпасов по лазерному лучу и контроль результатов удара осуществлялись с воздуха. В результате ударов укрепленные районы ВСУ были полностью разрушены.