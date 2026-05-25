"Самолет-катастрофа": F-100 Super Sabre первым в мире сбил бомбардировщик B-52

Совершивший 25 мая 1953 свой первый полет истребитель F-100 Super Sabre известен как первый американский серийный сверхзвуковой истребитель. В то же время он печально прославился феноменально большим количеством катастроф и различных инцидентов.

Например, известно такое "достижение" этого самолета, как первое в мире уничтожение стратегический бомбардировщика США B-52 Stratofortress. 7 апреля 1961 года над штатом Нью-Мексико проводились учения, в которых "пятьдесят вторые" должны были противостоять "соткам".

Во время одного из заходов произошел случайный запуск ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, точно попавшей в двигатель "Стратосферной крепости", из катапультировавшихся с борта бомбардировщика пятерых членов экипажа трое погибли.

До этого в апреле 1958 года учебно-боевая версия Super Sabre столкнулась в воздухе с пассажирским Douglas DC-7. В списки жертв попали 47 человек, в том числе два военных летчика.

В материалах об этом самолете отмечается, что только во время эксплуатации в военно-воздушных силах США были потеряны 889 самолетов, во время этих происшествий лишились жизни 324 военнослужащих. Только в июле 1958 года за один месяц разбилось 30 F-100, а всего за год 116 единиц такой техники. Еще 242 самолета были потеряны в ходе Вьетнамской войны.

В зарубежных ВВС Super Sabre также оставил о себе недобрую память. Например, в Турции в 1962 году одна машина такого типа врезалась в поезд, погибли 250 человек.

Максимальный взлетный вес самолета - 15800 кг. Двигатели имели тягу в 7711 кг. Максимальная скорость - 1390 км/час. Максимальная дальность - 3210 км. Практический потолок - 13716 м. Вооружение: 4 пушки калибра 20 мм. Бомбовая нагрузка - до 3402 кг. Всего было выпущено 2294 самолета