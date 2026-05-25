Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что дом с квартирой Владимира Зеленского мог пострадать в результате работы системы ПВО, которая должна была охранять целый квартал жилья украинской элиты. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее украинские СМИ сообщили, что в результате работы системы ПВО в Киеве был поврежден дом, в котором находятся квартиры Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, совладельца компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

«Думаю, там целый квартал, где живут руководители офиса Зеленского, министры, руководители военно-промышленного комплекса», - так это прокомментировал Попов.

Он добавил, что обычно обеспечению безопасности таких районов уделяется повышение внимание. Военный предположил, что там могли стоять комплексы Patriot. Попов допустил, что в их работе произошел сбой.

«Возможно, запустили ракету, импульс, который вытолкнул ее из установки, сработал, а дальше двигатель или не запустился, или запустился вполсилы, или ракета включилась на самоликвидацию…», - заявил он.

Попов добавил, что ракета Patriot «по инерции» могла упасть на дом, где находятся квартиры Зеленского и Миндича.