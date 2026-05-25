«Ракетный город»: как «мощный арсенал» под землей помогает Ирану в войне с США

Эксперты назвали одной из главных причин провала давления США на Иран подземную иранскую военную инфраструктуру, в том числе и «ракетный город» на острове Кешм. Об этом пишет aif.ru.

По данным британских и американских СМИ, Иран создал на острове Кешм разветвленную сеть подземных туннелей, где размещены ракеты, беспилотники, бункеры и укрытия для Корпуса стражей исламской революции.

При этом отставной ливанский бригадный генерал Хасан Джуни заявил Al Jazeera, что все это предназначено для контроля Ормузского пролива. А эксперт по безопасности Энтони Глис уверен, что Иран превратил старые соляные шахты и пещеры Кешма в военную крепость.

«Нет никаких оснований сомневаться в том, что Иран превратил пещеры на Кешме в мощный арсенал ракет, бункеров и огромных убежищ», — заявил он.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, Иран мог использовать подземные предприятия и заводы для восстановления производства ракет во время режима прекращения огня, и именно подземная инфраструктура позволяет Тегерану сохранять значительную часть вооружений.

Эксперты уверены, что «около 90% того, что Иран может использовать против американских сил, остается целым и пригодным к применению».

При этом профессор Энтони Глис обратил внимание на то, что термин «decimated», который использовали американские власти в отношении военного потенциала Ирана, означает не «полностью уничтоженный», а «сокращенный примерно на одну десятую».

По данным New York Post, в подземных базах Ирана могут также храниться морские дроны-камикадзе, беспилотные катера и морские мины. И власти Ирана уже заявили, что вопросы управления Ормузским проливом не войдут в меморандум о взаимопонимании с США.

Напомним, что США и Израиль напали на Иран 28 февраля. В ответ на нападение Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, и ударил по американским базам в регионе.

США и Иран договорились о прекращении огня, но перемирие остается нестабильным. При этом в Тель-Авиве опасаются, что президент Дональд Трамп «устанет от переговоров» и может заключить с Ираном мирное соглашение, которое не устроит израильскую сторону.