Радиостанция УВБ-76, более известная как «радиостанция Судного дня», передала два новых таинственных слова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция вышла в эфир 11:18 мск 25 мая. Прозвучало сообщение со словами «степодрок» и «уловокурд».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически она передает речевые сообщения, адресаты которых, как и их значение, остаются загадкой.

В прошлый раз станция была активна 23 мая. Тогда также было передано сообщение с двумя словами: «сказопат» и «снопотюль». До этого, 22 мая, было передано слово «плодозвяк»