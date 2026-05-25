Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается также, что российские войска нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Васильковка, Гавриловка, Диброва, Егоровка, Маломихайловка, Широкое Днепропетровской области, Любицкое и Лесное Запорожской области.

В Минобороны сообщили, что украинская армия потеряла на этом направлении более 275 бойцов, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

22 мая стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

21 мая подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Шестеровка в Харьковской области, а 14 мая российские военнослужащие заняли населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. В этом населенном пункте боевые действия вели подразделения группировки ВС РФ «Юг».