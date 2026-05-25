Украинских дроноводов разносят вторую ночь подряд

Как сообщает канал военного обозревателя Сергея Лебедева, Харьковская область минувшей ночью была атакована как минимум десятью БПЛА типа «Герань-2».

«Удары, предварительно, пришлись по целям в Чугуеве, Ольшанах, Савинцах, Бабаях, а также в сёлах Беспаловка и Гавриловка» - сообщает он.

По данным очевидцев, во время одного из ударов по Чугуеву была поражена радиолокационная позиция. Как ранее писал канал Лебедева, «по показаниям местных жителей и судя по нашивкам», вероятнее всего, БПЛА по Старобельску запускали либо подчинённые «Мадьяра», «либо, если Чугуев, — южноамериканские наёмники». По этим точкам наши «Герани» били и вчера, и сегодня. «Били по местам пуска под Лозовой, заодно подравняли дроноводов в Сумской области, в Черниговской — и вчера, и сегодня»- сообщает военный обозреватель.

В Сумской области помимо позиций дроноводов под ударом оказалась энергетика.

«Российский волоконно-оптический FPV-дрон вновь отработал по подстанции «Сумы-Север» 330 кВ в Сумах» - пишет канал Лебедева.

Всего, по данным политика Олега Царева, «ВС РФ ночью нанесли удары по объектам в 9 областях Украины». Было задействовано не менее 262 БПЛА. Помимо Харьковской и Сумской областей громко было в Черниговской области: взрывы раздавались в Нежине, Корюковке, Чернигове. Круглосуточные атаки идут на объекты в Павлограде Днепропетровской области, куда, поданным военного обозревателя Бориса Рожина. прибыли украинские подразделения морской пехоты для проведения контратаки. По ним и прилетает. В Кривом Роге продолжают выносить оборонные предприятия. А в Николаевской области удары пришлись « по береговой инфраструктуре и пунктам наблюдения в Очакове». Об этом сообщает канал Царева.