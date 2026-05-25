В конце минувшей недели боевики "Азова" (организация признана террористической и запрещена в РФ) предприняли наступление на рубцовском направлении в ДНР. Эта вылазка врага была успешно отражена бойцами 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, действовавшими совместно с другими подразделениями 20-й армии.

Как можно увидеть в отрывке из ролика, размещенном на канале этого соединения, противник передвигался на поставленных Латвией бронетранспортерах Patria 6x6, собранных по финской лицензии. Всего на Украину должны были доставить 42 единицы такой техники.

Первая партия прибыла в горячую точку в ноябре прошлого года, и только сейчас неонацисты отважились опробовать полученные "подарки" в реальных боевых условиях.

В ходе напряженного боя нашим дроноводам удалось сжечь около десятка боевых машин. Не помогла установка дополнительных защитных "мангалов" и средств радиоэлектронной борьбы.

Patria 6×6 (XA-300) являются новыми образцами. Их производство началось в 2021 году, а сборка в Латвии в 2024-м.

Масса такого БТР составляет 15 500 кг. Мощность двигателя - 400 л.с. Максимальная скорость - 100 км/ч. На плаву - 8 км/ч. Запас хода по топливу - 700 км. Вместимость - 12 человек.

Кроме Финляндии, Латвии, Украины Patria 6×6 находится на вооружении Швеции. Для замены устаревших TPz 1 Fuchs большую партию в количестве 876 штук решила приобрести Германия. Первые образцы поступили туда в феврале текущего года. Также вероятны поставки в Великобританию, Данию и Норвегию.