Подразделения Вооруженных сил России продвинулись на востоке Запорожской области.

Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска наступают на Воздвижевку», — приводит канал слова источника.

Отмечается, что российским силам удалось полностью вытеснить украинские войска из Верхней Терсы, что способствует выходу с фланга к Орехову.

Ранее штурмовик 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бес рассказал, что бельгийские автоматы SCAR, которые Вооруженные силы Украины использовали в Верхней Терсе Запорожской области, оказались низкого качества.