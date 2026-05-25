Российские войска продвинулись в Запорожской области
Подразделения Вооруженных сил России продвинулись на востоке Запорожской области.
Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские войска наступают на Воздвижевку», — приводит канал слова источника.
Отмечается, что российским силам удалось полностью вытеснить украинские войска из Верхней Терсы, что способствует выходу с фланга к Орехову.
Ранее штурмовик 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бес рассказал, что бельгийские автоматы SCAR, которые Вооруженные силы Украины использовали в Верхней Терсе Запорожской области, оказались низкого качества.