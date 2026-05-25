Финский профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал руководство НАТО не питать иллюзий относительно поражения России.

Свой призыв он опубликовал в соцсети X после удара по Украине ракетой «Орешник».

«Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну», — обратился Малинен к генеральному секретарю альянса Марку Рютте.

Свое сообщение он также адресовал главе МИД Финляндии Элине Валтонен и командующему силами обороны страны Янне Яакколе.

Ранее Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались аэробаллистические «Искандеры», гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники. Кроме того, по одному из объектов была пущена баллистическая ракета средней дальности «Орешник».