Появились данные о поставке новых радаров для обнаружения БПЛА в Латвии

Национальные вооруженные силы Латвии получат несколько новых радаров для обнаружения БПЛА в ближайшее время, сообщает портал LSM, ссылаясь на командующего НВС Каспара Пуданса.

Пуданс уточнил, что оборудование было выбрано с учетом рекомендаций украинских военных и их опыта применения подобных систем в условиях современных боевых действий.

Также командующий НВС отметил, что у Латвии часть имеющихся систем борьбы с дронами аналогична тем, которые используются ВСУ.

Ранее 21 мая в Латвии сообщили об обнаружении в небе минимум одного беспилотника, его принадлежность не уточнялась. Спустя два дня еще один неизвестный беспилотник упал в озеро и сдетонировал.

Ранее сообщалось, что население Латвии оказалось не готовым к частым падениям дронов.