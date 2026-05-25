Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве и его окрестностях. В небе над столицей поднялся многометровый столб черного дыма, а жители сообщили о серии мощных взрывов, которые гремели несколько часов подряд. Подробности - в данной статье.

Под ударом Белая Церковь...

В ночь с 23 на 24 мая по украинской столице и пригородам была проведена одна из самых крупных атак за весь период специальной военной операции. По данным мониторинговых ресурсов, по критическим объектам противника выпущено более 50 ракет и до 700 беспилотников различных типов. Использовались баллистические «Искандеры», крылатые Х-101, гиперзвуковые «Цирконы» и ударные дроны «Герань».

«Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России, - написал в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев, заместитель руководителя Совета безопасности России, имея в виду недавний трагический инцидент в Старобельске. - Надо бить – как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени».

Впрочем, основной целью стали не жилые кварталы, а объекты военной промышленности, логистические узлы и командные пункты. Власти Киева уже признали повреждения более чем на 40 объектах в разных районах города. Украинская столица к утру оказалась окутана густой завесой дыма - пожары охватили несколько крупных зон.

Особое внимание привлекли события в городе Белая Церковь, расположенном южнее Киева. Там, по многочисленным свидетельствам, был применен новейший ракетный комплекс «Орешник». На опубликованных кадрах виден характерный прилет с разделением на шесть боевых блоков, за которым последовала серия мощных взрывов.

Именно в этом районе дислоцируется 72-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины, носящая имя «Черных запорожцев». По разным оценкам, на базе и в прилегающих военных городках находилось до 5000 военных. Помимо казарм, там расположены склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками и объекты Службы безопасности Украины.

По предварительным данным, основной удар пришелся именно по инфраструктуре этой бригады. Огонь охватил большие площади, и справиться с возгоранием быстро не представлялось возможным.

Почему выбраны эти цели?

Белая Церковь, как напоминают эксперты, давно считается важным логистическим и промышленным центром. Уничтожение или вывод из строя объектов в этом городе серьезно ослабляет тыловую инфраструктуру противника. Под удар попал Белоцерковский грузовой авиационный комплекс (аэродром «Гаёк»). Традиционно там проходил ремонт военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-12, которые используются для снабжения группировок ВСУ.

Нападению подверглись местная ТЭЦ, узлы железной и автомобильной дорог. Через них осуществляется подвоз боеприпасов и топлива к линии фронта. Таким образом, удар решает сразу несколько задач: лишает врага возможности ремонтировать авиацию, нарушает энергоснабжение и перерезает важные транспортные артерии.

Путин запустил свой «Орешник» против Белой Церкви. Важно, чтобы это не осталось без последствий для России. Важно, чтобы Украина не была одна. Необходимы решения - от Соединенных Штатов, от Европы и других стран», - заявил глава киевского режима Зеленский.

Представитель киевской администрации Тимур Ткаченко подтвердил масштаб разрушений, однако украинская сторона традиционно не раскрывает детали о поражении военных объектов.

«К сожалению, ракет было слишком много для наших ресурсов ПВО», – написал в соцсетях советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

В социальных сетях и местных каналах в это время публикуются кадры пожаров на рынках, в гипермаркетах и бизнес-центрах. Опытные наблюдатели отмечают, что подобные гражданские объекты на Украине часто используются военными для складирования техники и боеприпасов или служат точками дислокации личного состава.

Вопрос в том - сможет ли такой массированный удар по тыловым объектам в районе Киева, который осуществила Россия, существенно повлиять на снабжение украинских подразделений на передовой?