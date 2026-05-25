Зенитный комплекс "Цитадель" с "умными" снарядами покажут в Подмосковье

Госкорпорация Ростех впервые представит новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" на Первом международном форуме по безопасности, который пройдет с 26 по 29 мая в Подмосковье под эгидой Совета безопасности России.

© Российская Газета

30-мм установка ЗАК-30 "Цитадель" создана для защиты стационарных объектов от атак беспилотников - как мультикоптерного, так и самолетного типа. Система способна работать круглосуточно, а ее высокие характеристики уже подтверждены в реальных боевых условиях.

Главная особенность комплекса - специальные снаряды с дистанционно управляемым взрывателем и шрапнельной начинкой. Бортовая электроника сама рассчитывает оптимальную точку подрыва снаряда в зависимости от траектории полета цели. Благодаря этому для поражения одного беспилотника требуется значительно меньше боеприпасов, чем при использовании обычных снарядов.

В Ростехе пояснили, что "Цитадель" оснащена двумя независимыми системами обнаружения и сопровождения беспилотников - оптико-электронной и радиолокационной. Оптический канал работает в видимом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, комплекс способен применять снаряды с управляемым подрывом, а весь процесс - от обнаружения цели до ее уничтожения - имеет высокую степень автоматизации.