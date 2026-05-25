Появилась версия, почему участились удары ВСУ по России

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» обратили внимание на связь между интенсивностью ударов по российской территории и процессом пополнения ресурсов украинской армии. По их наблюдениям, колебания частоты атак напрямую объясняются восполнением запасов Вооружённых сил Украины.

Как отмечается в сообщении, после каждой массированной атаки украинская сторона берёт паузу, необходимую для восстановления арсеналов. Именно этим аналитики объясняют резкое снижение интенсивности обстрелов, которое фиксируется уже вторые сутки подряд.

Кроме того, в канале подчёркивают, что в текущий момент ВСУ практически не наносят ударов по объектам, расположенным в глубоком тылу. Все атаки сконцентрированы исключительно на приграничных районах.

При этом авторы канала прогнозируют скорое изменение обстановки: по их оценкам, уже в ближайшие сутки интенсивность ударов начнёт нарастать — как по ближнему, так и по дальнему тылу.