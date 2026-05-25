Российские МиГ-29 уничтожают тяжелые украинские БПЛА Ан-196 "Лютый"

Российские воздушно-космические силы для борьбы с вражескими тяжелыми беспилотниками применяют не только наземные комплексы противовоздушной обороны, но и находящиеся на вооружении боевые самолеты и вертолеты.

Так, в роли охотников на БПЛА были опробованы Су-30СМ (СМ2), Су-35 и даже крылатые машины пятого поколения Су-57. Все они успешно обнаруживали и сбивали такие цели. Также хорошо показали себя "вертушки" Ми-28Н и Ка-52.

Возможно, ранее применялись, но не попадали в объективы фото- и видеокамер наши истребители семейства МиГ-29. Однако на днях Fighterbomber разместил фотографию такого летательного аппарата.

Он был оснащен ракетами "воздух-воздух" с тепловой головкой наведения, причем один такой боеприпас использовался против Ан-196 "Лютый" противника.

Прицельное оборудование МиГ-29 позволяет применять также 30-мм автоматическую пушку, обладающую высокой точностью стрельбы.