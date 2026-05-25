Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России 24 мая пострадало шесть областей страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В целом от вчерашнего обстрела пострадали шесть наших областей. Защиты должно быть больше», — написал Зеленский.
24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.