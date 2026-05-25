Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны на Ярославль
Вооруженные силы Украины атаковали Ярославскую область с территории двух украинских регионов, и стартовые площадки максимально приближены к российским границам. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Сегодня ночью в Ярославской области была отражена массовая атака украинских БПЛА. По данным губернатора Михаила Евраева, в результате нападения осколочное ранение получила женщина.
По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, основной маршрут пролета БПЛА в направлении Ярославля был с территории Украины.
«Они пролетают приличное расстояние и долетают до Ярославской области», — пояснил он.
При этом эксперт отметил, что стартовые площадки, скорее всего, располагались в Черниговской и Сумской областях.