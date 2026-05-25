Очевидец снял прилет "Орешника" из своей квартиры, получилось мощно
Горожанин опубликовал кадры ракетного удара ВС РФ по украинской столице, снятые из своей квартиры.
На всякий случай оператор отошел подальше от окна, из которого были видны прилеты. Но картинка все равно получилась мощная. Боевые блоки пикировали группами, с короткими промежутками и шипящим звуком, похожим на работу реактивных систем залпового огня. Здание напротив озаряли огненные сполохи.
Похоже на прилет "Орешника", пишет "Военное дело".
Напомним, в ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В нем участвовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", баллистические "Калибры" и "Орешник".
Целями стали военные заводы, штаб сухопутных войск ВСУ, военный городок президентского полка, штаб-квартира украинской таможни, аэродром в пригороде Киева и другие военные и стратегические объекты.
Ракетная атака стала ответом на удар ВСУ по общежитию с детьми в Старобельске.