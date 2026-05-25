Стало известно о преимуществах российских подлодок над американскими

Мировая военно-морская гонка уже стала одной из главных особенностей новой реальности, так как флот позволяет контролировать торговые маршруты и обеспечивать безопасность коммуникаций. Какие преимущества есть у российских ВМС, разбиралась газета «Известия».

Издание напомнило, что около 90% мировой торговли идет морем, в том числе морскими маршрутами перевозятся нефть, СПГ, зерно, электроника и промышленные товары. Также огромное значение имеют подводные кабели, через которые проходит почти весь мировой интернет-трафик и финансовые операции.

«Кризис вокруг Ормузского пролива показал, что любые угрозы судоходству сразу вызывают рост цен и проблемы с поставками», - отмечается в статье.

Растет и значимость Арктики, так как Северный морской путь сокращает маршрут между Европой и Азией на тысячи километров. Также в Арктике находится около 30% мировых неразведанных запасов газа. Значение флота для России усиливает и рост напряженности в отношениях с НАТО.

При этом Москва обладает крупнейшим в мире атомным ледокольным флотом, а российские подводные лодки превосходят американские по ряду ключевых характеристик, несмотря на количественное преимущество ВМС США.

«Российские стратегические и многоцелевые субмарины новее, значительно дешевле и адаптированы под гиперзвуковые ракеты «Циркон», аналогов которым у США пока нет. Часть американского подводного флота, включая лодки типа «Огайо», уже считается устаревшей», - пояснили опрошенные газетой эксперты.

Москва продолжает развивать стратегические ракетоносцы проекта «Борей» и многоцелевые подлодки «Ясень». Подводный флот остается одной из ключевых частей российской ядерной триады.

Также развивается и международное сотрудничество, прежде всего с Китаем, Ираном и странами СНГ. Москва и Пекин регулярно проводят крупные учения «Морское взаимодействие», а с Ираном - «Морской пояс безопасности» в Индийском океане и Оманском заливе.

«В условиях распада прежней мировой архитектуры значение морской силы будет только расти. Контроль над океаном означает контроль над торговлей, ресурсами, логистикой и военной проекцией силы. Поэтому новая мировая конкуренция все больше будет разворачиваться именно на море», - уверены военные аналитики.

Ранее страны НАТО приняли участие в учениях «Арктический часовой». Контр-адмирал Хоакин Руис Эскагедо, командующий морской группой НАТО, принимающей участие в учениях, отметил, что альянс вполне способен противостоять России, но в настоящее время не готов к затяжному конфликту.