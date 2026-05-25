Мощный удар ВС РФ по Украине: «жирные» цели и важный «нюанс»

ВС РФ нанесли по Украине мощный удар. Как сообщает «Царьград», информация о последствиях поступает до сих пор — уничтожен Центральный штаб Сухопутных войск и здание Главного управления СБУ. Однако важный «нюанс» многие не заметили.

«Жирные» цели

По предварительным данным, ВС РФ запустили около 30 крылатых ракет «Искандер-К», около 30 баллистических ракет «Искандер-М», около 20 крылатых ракет Х-101, около 18 крылатых ракет «Калибр», около шести гиперзвуковых «Цирконов» и пяти «Кинжалов», а также, предположительно, две ракеты комплекса «Орешник». Также было задействовано от 700 до 900 БПЛА.

Как заявляли украинские источники, ПВО отбивалась невероятно плохо: как из-за перегруженности ЗРК, так и из-за дефицита противоракет, внушительная часть которых падала на головы обычным украинцам.

Одна из целей «Орешника» — в Белой Церкви в районе аэродрома, где находится база дроноводов «Мадьяр», наиболее вероятных виновников гибели детей в Старобельске. Прилет, вероятно, был по неким хорошо укрепленным подземным объектам. Одной из вероятных целей мог быть бункер для «первых лиц НАТО», где прячутся западные генералы и чиновники во время массированных ударов.

Также подтверждены удары по ряду объектов в Киеве. В частности, по заводу «Артем», главному управлению СБУ в Подольском районе, бывшему химзаводу «Радикал», бизнес-парку «Лагода» и другим. Кроме того, прилеты фиксировались на авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области, авиабазе Канатово в Кировоградской области, в Маяках Одесской области и других местах.

Что-то крайне важное было уничтожено западнее аэродрома Староконстантинов. Почти сразу после взрыва в его сторону поехали примерно десяток машин скорой помощи. Также в Киеве уничтожен Центральный штаб Сухопутных войск ВСУ. Есть информация об уничтожении штаба «Президентского полка», и, вероятно, был прилет по зданию государственной таможни Украины.

Истерика Киева и важный «нюанс»

Вскоре после серии ударов Украина получила задание подготовить населенные районы Киевской области к круговой обороне. Об этом заявил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин. Как считает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, если это правда, то Киев готовится к краху фронта — в этом случае Россия, скорее всего, войдет в Киев через восточные пригороды и Бровары.

«В любом случае у ВСУ не будет особых возможностей помешать этому. Основные военные силы у ВСУ скоплены на ЛБС и в Причерноморье. В Центральной Украине и под Киевом — тренировочные базы», — заявил он.

Истерика Киева происходит не только из-за ударов «Орешника», но и по причине недавних ядерных учений. В частности, украинские медиа сбросили информацию о якобы ядерной катастрофе под Киевом из-за «неудачного падения ядерного "Искандера"».

Вместе с тем Лебедев отмечает, что самое важное в атаке никто не заметил. Он обратил внимание, что для «акции устрашения» атака РФ имеет слишком обширную географию. Он просматривает в этом системную работу по украинской «инфраструктуре войны».

«Нюанс, который многие упускают. Украина сейчас все сильнее зависит не от наличия техники как таковой, а от возможности ее быстро ремонтировать, обслуживать, "перепрошивать", снабжать и координировать. Поэтому удары по промышленным и техническим объектам вдолгую могут оказаться опаснее, чем уничтожение отдельных танков или складов», — заявил он.

Киев этой ночью мог быть не главной целью, а «дымовой завесой» для менее заметных направлений. Вместе с тем по столице Украины давно не били с такой плотностью и продолжительностью. Все это больше похоже на проверку реакции и выносливости системы, чем на разовую акцию.