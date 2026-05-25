Киев начал готовить круговую оборону в Волынской области на границе с Белоруссией

ВСУ начали готовить круговую оборону в Волынской области, граничащей с Белоруссией. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на главу Ковельской районной администрации.

Уточняется, что для приграничных территорий также рассматривают сценарий «полной эвакуации в случае угрозы».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях говорил, что если Минск будет мы втянут в войну против Украины, то только в одном случае: если «они совершат против нас агрессию».

«Мы втягиваться в войну на Украине не собираемся», — подчеркивал глава государства.

