Киев начал готовить круговую оборону в Волынской области на границе с Белоруссией
ВСУ начали готовить круговую оборону в Волынской области, граничащей с Белоруссией. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на главу Ковельской районной администрации.
Уточняется, что для приграничных территорий также рассматривают сценарий «полной эвакуации в случае угрозы».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях говорил, что если Минск будет мы втянут в войну против Украины, то только в одном случае: если «они совершат против нас агрессию».
«Мы втягиваться в войну на Украине не собираемся», — подчеркивал глава государства.
Ранее Daily Express писало, что использование российской армией ракеты «Орешник» напугало Запад.