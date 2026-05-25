Российский дрон-перехватчик "Кинжал-600" сможет разгоняться до 600 км/ч

В России работают над новой версией тактического ударного беспилотника-перехватчика "Кинжал-600".

Как сообщил "Вестям" руководитель отдела робототехники предприятия-разработчика Герард Исмагилов, усовершенствованный аппарат будет способен развивать скорость до 600 километров в час. При этом дрон сможет нести полезную нагрузку массой до полутора килограммов и действовать на дальности до 20 километров.

По словам Исмагилова, разработчики уже приступили к созданию высокоскоростной модификации.

Разработка "Кинжала-600" - закономерный ответ на растущую скорость и маневренность современных БПЛА, в том числе барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. Ключевая задача такого дрона - догонять и уничтожать быстрые цели, с которыми традиционные FPV-аппараты уже не справляются.