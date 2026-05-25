Пост замглавы Минобороны занял генерал-полковник МВД

Олег Савельев покинул пост заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу, сообщает в понедельник РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением.

По данным журналистов, этим же указом на пост заместителя главы Министерства обороны назначен генерал-полковник полиции Виталий Шулика.

Помимо этого, переход Савельева "на другую работу" изданию подтвердил и источник, близкий к Минобороны.

Савельев в должности замминистра возглавлял аппарат Министерства обороны, с 2008 по 2014 занимал должность замминистра экономического развития, работал министром по делам Крыма, замглавы аппарата правительства и Счетной палаты. Пост замглавы Минобороны занял два года назад.