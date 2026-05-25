Военный раскрыл детали «мощного» наземного наступления ВС РФ
Российская артиллерия нанесла реактивной системы залпового огня «Град» удары по укрепрайону Вооруженных сил Украины на добропольском направлении. Когда начнется мощное наземное наступление, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее в Минобороны России сообщили, что расчет РСЗО «Град» применил 122-миллиметровые реактивные осколочно-фугасные снаряды и поразил подземные опорные пункты ВСУ.
По словам Иванникова, удар был нанесен «по площадям, где находились опорные пункты противника, заглубленные в землю, залитые бетоном и представляющие из себя полноценные укрепрайоны».
«Там располагались иностранные наемники, боевики ВСУ, а также подразделения, которые запускают тяжелые гексакоптеры. Все это было уничтожено. Ущерб для ВСУ катастрофически невосполнимый», — пояснил военный эксперт.
При этом город Доброполье, расположенный примерно в 90 километрах от Донецка, является важнейшим логистическим хабом украинской армии, через который идет снабжение группировки в Славянске и Краматорске.
Целью «Града» стали подземные коммуникации шести угольных шахт и двух обогатительных фабрик, которые находятся в Доброполье. Они использовались украинскими военными в качестве укрытий.
«За ударом РСЗО «Град», согласно военной практике, следует войсковая операция по освобождению всего района от противника и зачистка. Главком ВСУ Сырский это отлично понимает. Добропольское направление для российских Вооруженных сил считают перспективным для нанесения более мощных ударов и освобождения всей территории Донбасса», — пояснил Олег Иванников.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук обратил внимание на то, что целью таких ударов является подавление огневых точек, разрушение оборонительных сооружений и деморализация противника, то есть создание условий для решающего броска. Это один из этапов подготовки наземной операции, и такая тактика многократно отработана.
Затем идет быстрое продвижение штурмовых групп и мотопехоты, которые зачищают территорию и закрепляются на занятых рубежах. И наконец — завершающий этап: полная зачистка освобожденного района от остатков вражеских сил, уточнил эксперт.
Ранее стало известно, что операторы ударных дронов ВС РФ обнаружили и ликвидировали четыре боевые бронемашины ВСУ под Добропольем, что позволило сорвать ротацию личного состава украинских подразделений.