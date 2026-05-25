Российская артиллерия нанесла реактивной системы залпового огня «Град» удары по укрепрайону Вооруженных сил Украины на добропольском направлении. Когда начнется мощное наземное наступление, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчет РСЗО «Град» применил 122-миллиметровые реактивные осколочно-фугасные снаряды и поразил подземные опорные пункты ВСУ.

По словам Иванникова, удар был нанесен «по площадям, где находились опорные пункты противника, заглубленные в землю, залитые бетоном и представляющие из себя полноценные укрепрайоны».

«Там располагались иностранные наемники, боевики ВСУ, а также подразделения, которые запускают тяжелые гексакоптеры. Все это было уничтожено. Ущерб для ВСУ катастрофически невосполнимый», — пояснил военный эксперт.

При этом город Доброполье, расположенный примерно в 90 километрах от Донецка, является важнейшим логистическим хабом украинской армии, через который идет снабжение группировки в Славянске и Краматорске.

Целью «Града» стали подземные коммуникации шести угольных шахт и двух обогатительных фабрик, которые находятся в Доброполье. Они использовались украинскими военными в качестве укрытий.

«За ударом РСЗО «Град», согласно военной практике, следует войсковая операция по освобождению всего района от противника и зачистка. Главком ВСУ Сырский это отлично понимает. Добропольское направление для российских Вооруженных сил считают перспективным для нанесения более мощных ударов и освобождения всей территории Донбасса», — пояснил Олег Иванников.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук обратил внимание на то, что целью таких ударов является подавление огневых точек, разрушение оборонительных сооружений и деморализация противника, то есть создание условий для решающего броска. Это один из этапов подготовки наземной операции, и такая тактика многократно отработана.

Затем идет быстрое продвижение штурмовых групп и мотопехоты, которые зачищают территорию и закрепляются на занятых рубежах. И наконец — завершающий этап: полная зачистка освобожденного района от остатков вражеских сил, уточнил эксперт.

Ранее стало известно, что операторы ударных дронов ВС РФ обнаружили и ликвидировали четыре боевые бронемашины ВСУ под Добропольем, что позволило сорвать ротацию личного состава украинских подразделений.