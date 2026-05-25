Пентагон показал поражение таинственного объекта, сбитого F-16 над озером Гурон

Американские военные опубликовали запись, на которой видно, как истребитель F-16 Национальной гвардии ВВС сбивает неизвестный объект над озером Гурон в 2023 году, сообщает The War Zone.

Видео, о котором идет речь, стало частью новой партии рассекреченных документов о встречах ВС США с неопознанными летающими объектами.

"На 11-й секунде датчик фокусируется на области контраста в центре своего поля обзора. На 20-й секунде на видеозаписи, по-видимому, запечатлено кинетическое взаимодействие между двумя отчетливыми контрастными областями, при этом исходный объект съемки распадается на фрагменты", - сказано в описании к видеоролику.

Судя по видео, "таинственным" объектом оказался то ли воздушный шар, то ли аэростат.

"То, как объект "лопается" на 20-й секунде видео, также очень похоже на воздушный шар", - отмечает издание.

Непосредственно после инцидента в 2023 году, получившего широкую огласку, этот объект был описан как "восьмиугольный" и имеющий множество "нитей", свисающих снизу. Примечательно, что в тот период ВВС США сбили еще несколько неопознанных объектов, одним из которых оказался разведывательный аэростат.

Напомним, что 12 февраля 2023 года истребитель F-16CM Viper сбил ракетой AIM-9X Sidewinder неопознанный объект над озером Гурон. Объект летел на высоте около 6 км.

Хотя первоначально сообщалось о трудностях с поиском обломков из-за погоды и ледяной воды, впоследствии, как следует из рассекреченных в 2024 году документов, части неопознанного объекта извлекли из воды. Анализ показал, что среди обломков был модуль от компании, продающей метеорологическое оборудование, а сам объект, предположительно, был метеозондом.