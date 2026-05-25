Партизаны в Одессе подорвали машину с военнослужащими ВСУ в ответ на террористический удар по общежитию в Старобельске.

Об этом сообщает координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев и публикует видео взрыва.

Как пояснил он, автомобиль находился рядом с общежитием Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. Лебедев подчеркнул, что подпольщики при осуществлении своей акции возмездия не допустили жертв среди студентов.

Военкор Коц показал разрушенное здание командования Сухопутных войск ВСУ в Киеве

Напомним, в ночь на 22 мая дроны ВСУ атаковали педагогический колледж в Старобельске Луганской Народной Республики. В результате налета 21 человек погиб, 65 - получили ранения.

ВС России 24 мая нанесли массированный удар по Киеву с применением БРСД "Орешник", ракет ОТРК "Искандер", гиперзвуковых "Кинжалов" и "Цирконов", а также беспилотников. Были поражены "6-й Киевский авторемонтный завод", завод "Аналитприлад", Киевский завод реле и автоматики, офис СБУ, полигон ВСУ и аэродром.