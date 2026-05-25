Многофункциональный самолет: на что способен новый двухместный Су-57

В Жуковском состоялся первый полет двухместной модификации Су-57Д, которая является развитием истребителя пятого поколения Су-57. Как сообщает РИА Новости, в Объединенной авиастроительной корпорации заявляют, что самолет сможет выполнять широчайший круг задач.

Многофункциональный самолет

Полет прошел штатно, в соответствии с условиями полетного задания. Цель испытаний — подтвердить соответствие характеристик самолета требованиям тактико-технического задания и нормам годности. Во время них исследовались устойчивость, управляемость, высотно-скоростные и маневренные характеристики, дальность и продолжительность полета, возможность эксплуатации на разных типах аэродромов и прочее.

В случае успешных результатов готовится проект постановления правительства о принятии самолета на вооружение. После этого может стартовать серийное производство. В случае обычного Су-57 путь от первого полета до старта массового выпуска занял девять лет, однако двухместный вариант рассчитывают испытать быстрее.

Во многом самолет остался прежним, однако эта модификация может применяться в еще большем числе задач. Например, Су-57Д может использоваться для переподготовки летчиков к управлению Су-57. Также двухместный вариант способен выполнять роль многофункционального ударного истребителя с оператором вооружения с поражением всех типов целей.

Кроме того, двухместный Су-57 потенциально можно задействовать как узел управления смешанными группами пилотируемых и беспилотных машин. Второй член экипажа работает как тактический координатор: обрабатывает разведданные, устанавливает помехи, планирует маршруты дронов и взаимодействует с другими подразделениями. Также Су-57Д способен быть воздушным командным пунктом для управления тяжелых БПЛА вроде С 70 «Охотник», таким образом играя роль «лидера роя».

Развитие Су-57

Кроме испытаний двухместного варианта, развивается и программа обычного Су-57. Истребитель «обрастает» передовым оружием для ударов по земле — например, дронами воздушного базирования С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». Благодаря их использованию пилоту не нужно входить в зону действия ПВО, хотя их приходиться подвешивать снаружи, что повышает заметность для радиолокационных средств.

Кроме того, Су-57 получил новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью до 250 км. Многодиапазонные пассивные головки самонаведения охватывают все частоты, на которых работают радиолокационные станции западного производства. Благодаря им малозаметные самолеты способны уничтожать ЗРК противника, не входя в зону поражения и даже не зная их точное местоположение.

При этом главный элемент конструкции перспективного самолета — его двигатель «Изделие 30», также известный как Ал-51. Он разрабатывается на замену AЛ‑41Ф1, который стоит на Су-35С. Он на 18% выгоднее по топливу, а его тяга даже в бесфорсажном режиме выше.

Применение в зоне СВО

В ходе СВО были зафиксированы несколько случаев боевого применения Су-57. Весной 2022 года звено из четырех машин работало над вскрытием и подавлением украинской ПВО. Кроме того, самолет запускал крылатые ракеты по военным и энергетическим объектам ВСУ с большого расстояния.

Боевая эксплуатация Су-57 в СВО становится ключевым элементом «пиара» истребителя. Чем лучше машина покажет себя в реальном бою, тем больше на нее найдется покупателей в будущем.