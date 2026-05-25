«Киев до сих пор горит»: полковник рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что массированная атака по объектам ВСУ показала новую тактику российских военных, цель которой - одновременное уничтожение аэродромов, энергетики, химических производств и мест дислокации ВСУ. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Двадцать четвертого мая в Минобороны России сообщили, что в ответ на украинские атаки ВС РФ нанесли массированный удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования и ударными беспилотниками. В Минобороны заявили, что целями стали объекты военного управления, авиабазы и военные предприятия Украины.

Российские военные отметили, что среди пораженных целей были пункты управления главного командования сухопутных войск Украины, главного управления разведки Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ. Матвийчук отметил, что одной из целей стал военный аэродром и промышленная зона ВСУ в Белой Церкви.

«Били по военным объектам в Жулянах и Борисполе. Удары нанесли по промышленной зоне Киева - это заводы «Кристалл» и «Арсенал», - заявил полковник.

Матвийчук отметил, что «Арсенал» сейчас занимается выпуском электроники для беспилотников. Он добавил, что завод «Алмаз» когда‑то занимался огранкой алмазов, но затем там также организовали производство электроники для дронов.

«Удар был такой мощный, что Киев до сих пор горит», - подчеркнул военный.

Он добавил, что в Кировограде могли быть поражены части специального назначения военной разведки Украины. Матвийчук указал, что там расположена учебно‑материальная база украинской разведки. Также, по его данным, в городе есть предприятия химической промышленности, выпускающие продукцию для ВСУ, и другие производства военного назначения.

Матвийчук отметил, что в Черкассах находится завод по обработке металлов, производство беспилотников и склады с боеприпасами. Кроме того, по его словам, там есть химические заводы, выпускающие пироксилиновые кислоты, которые используются для взрывчатки.

Также полковник заявил, что в Сумах целями ударов могли стать подразделения ВСУ, переброшенные в регион в качестве подкрепления.